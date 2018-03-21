Санчес не стал выставлять кандидатуру на пост главы правительства Каталонии

О планах Санчеса отказаться от депутатского мандата и, соответственно, от возможности возглавить каталонское правительство, накануне сообщил его адвокат.

"Депутат Жорди Санчес отправил мне письмо, в котором отказывается выставлять кандидатуру, понимая, что это лучшее, что он сейчас может сделать для страны", — заявил Торрен на пресс-конференции.

Торрен добавил, что 22 марта начинает новую серию консультаций в парламенте по поводу кандидатуры на пост главы женералитета.

Он раскритиковал решение судьи, отказавшегося освободить Санчеса из заключения для участия в заседании каталонского парламента. «Его отставки никогда не должно было быть, но это решение, которое делает ему честь», — заявил Торрен.

Премьер Испании Мариано Рахой в среду заявил, что парламент Каталонии должен как можно раньше утвердить нового главу правительства. «Каталония должна как можно скорее вернуться в нормальную ситуацию», — заявил глава испанского кабинета, отвечая на вопросы журналистов в конгрессе депутатов.

Во вторник бывший член кабинета Карлеса Пучдемона, экс-советник сельского хозяйства Меричель Серрет сообщила, что «Вместе за Каталонию» рассматривает возможность выдвижения на пост главы женералитета кандидатуры бывшего официального представителя правительства Жорди Туруля

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость, однако заседание по утверждению главы женералитета до сих пор не проведено.

Изначально партия «Вместе за Каталонию» выдвинула на этот пост бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, который отказался от возможности занять эту должность, поскольку не может вернуться в Испанию, где выдан ордер на его арест. Затем на должность предложили бывшего главу общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, который находится в тюрьме по делу, связанному с референдумом о независимости.