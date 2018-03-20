Что нужно знать о Великом каноне Андрея Критского

Великий пост имеет ряд интересных богослужебных особенностей. В первую неделю поста во время великого повечерия читается покаянный канон преподобного Андрея Критского. Для тех, кто не успел послушать канон на в это время, установлено ещё одно чтение канона — в среду вечером на пятой неделе (21 марта в этом году).

Святой Андрей жил в VIII веке и сочинил для богослужения множество песнопений, но особенную известность приобрел именно покаянный канон.

Этот удивительный памятник церковной богослужебной поэзии многочисленными примерами из Ветхого и Нового Завета настраивает слушателей на главную тему Великого поста — покаяние. Большая часть произведения написана в уникальном жанре — в виде диалога автора со своей душой.

Горе мне, окаянная душа, что ты уподобилась первозданной Еве. Ты посмотрела со злым умыслом, горько была уязвлена, прикоснулась к древу и с дерзостью откусила от бессловесного (райского) плода.

Здесь душа сравнивается с праматерью Евой, попробовавшей в раю запретный плод. Преподобный Андрей сравнивает грех Евы с грехами души, которая точно так же может впасть в соблазн желания обладать чем-то неправедным, греховным, недозволенным, как яблоко с райского дерева «познания добра и зла» (Быт. 2:9)

Вместо телесной Евы, во мне живет Ева мысленная — страстный помысел в моей плоти, который обещает мне сладость, но при вкушении становится горьким питьем.

Греховный помысел притягивает человека, обещает ему наслаждение, а в итоге вместо сладкого райского плода человек получает горький напиток. Адам был изгнан из Эдема справедливо, так как не соблюл единственную Твою заповедь, о Спаситель. Как же я могу пострадать, ведь я отвергаю всегда Твои животворные слова (заповеди)?

Праотец Адам лишился рая за нарушение одного Божьего повеления, а мы, люди, постоянно преступаем множество заповедей.

В каноне вспоминаются и другие Библейские события, связанные с темой греха и покаяния. Гибель Содома и Гоморры, продажа Исавом первородства за чечевичную похлебку, продажа Иосифа в рабство собственными братьями, грех царя Давида, новозаветные притчи о милосердном самарянине и блудном сыне, покаявшаяся грешница и многое другое.

Каждому из стихов канона предшествует припев:

«Помилуй, мя (меня) Боже, помилуй мя (меня)», во время пения которого верующие делают поклоны.

В припевах вспоминается автор канона — преподобный Андрей Критский — и еще одна христианская святая — преподобная Мария Египетская (VI век).

Дело в том, что для тех, кто не успел послушать канон на первой неделе поста, установлено еще одно чтение канона — в среду вечером на пятой неделе (28 марта в этом году) в день памяти преподобной Марии Египетской, которая прошла удивительный путь от великой грешницы до великой христианской подвижницы.

Содержание канона, сама тональность богослужения настраивает нас на самоуглубление, подталкивает нас к размышлению о нашей жизни, о состоянии нашей души. Помогает задуматься о том, кто мы есть на самом деле, какие ошибки мы должны исправить, чтобы продолжать наш дальнейший земной путь.