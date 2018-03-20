Ещё
Bayer и Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

Bayer и Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio 

Прайм 4 часа назад
Bayer AG и бостонская фирма Ginkgo Bioworks создали совместное предприятие Joyn Bio для изучения экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, сообщает Dow Jones.
Как пояснила Bayer, задачей Joyn Bio будет изучить применение передовых методик синтетической биологии в аграрной сфере.
"Прежде всего Joyn Bio займется вопросом усвоения азота, а затем рассмотрит возможность использовать другие революционные достижения синтетической биологии в сельском хозяйстве", — сказано в заявлении Bayer.
Генеральным директором Joyn Bio был назначен Майк Миилле.
Bayer указала, что компания была официально зарегистрирована в сентябре. Она ведет бизнес в Бостоне и Западном Сакраменто.
Прайм: последние новости
ВС РФ: Telegram должен предоставить ФСБ ключи шифрования Время отложенных решений. Что ждет экономику и россиян после победы Путина Директор РЭЦ Беляева: Африка ждет бизнес из России для баланса с Китаем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза217
О чем говорили Путин и Трамп59
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»93
В МИД РФ приглашены все иностранные послы55
Трамп все-таки поздравил Путина173
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение