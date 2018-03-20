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Израиль приступил к разминированию места крещения Христа на берегу Иордана
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Израиль приступил к разминированию места крещения Христа на берегу Иордана 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости. Министерство обороны Израиля объявило о начале разминирования места крещения Иисуса Христа на берегу реки Иордан с передачей верующим обезвреженных площадей.
Сейчас из-за мин, оставшихся со времен конфликта Израиля с соседней Иорданией, значительная часть святыни огорожена и закрыта для доступа паломников, которые тысячами едут в район, известный ныне как Каср аль-Яхуд.
"В рамках проекта планируется разминировать примерно один миллион квадратных метров земли. Специалисты министерства обороны ожидают найти примерно три тысячи опасных объектов, включая противотанковые, противопехотные мины и прочее взрывоопасное наследие войны", — сказано в сообщении военного ведомства.
Христиане, особенно представители православных конфессий, верят, что в нижнем течении Иордана, недалеко от места его впадения в Мертвое море, Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи, и именно здесь на него сошел Святой Дух.
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Район Каср аль-Яхуд перешел под израильский контроль после войны 1967 года и до 2011-го был «военной зоной», куда паломников пускали только по большим христианским праздникам.
"Разминирование места крещения, столь важного для столь многих, — уникальная и захватывающая возможность. Мы очень гордимся участием в очистке этих земель с их возвращением религиозным хранителям", — сказал журналистам Марсель Авив, возглавляющий израильское национальное управление разминирования, которое действует под эгидой министерства обороны.
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