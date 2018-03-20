Израиль приступил к разминированию места крещения Христа на берегу Иордана

Сейчас из-за мин, оставшихся со времен конфликта Израиля с соседней Иорданией , значительная часть святыни огорожена и закрыта для доступа паломников, которые тысячами едут в район, известный ныне как Каср аль-Яхуд.

"В рамках проекта планируется разминировать примерно один миллион квадратных метров земли. Специалисты министерства обороны ожидают найти примерно три тысячи опасных объектов, включая противотанковые, противопехотные мины и прочее взрывоопасное наследие войны", — сказано в сообщении военного ведомства.

Христиане, особенно представители православных конфессий, верят, что в нижнем течении Иордана, недалеко от места его впадения в Мертвое море, Иисус принял крещение водой от Иоанна Предтечи, и именно здесь на него сошел Святой Дух.

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Район Каср аль-Яхуд перешел под израильский контроль после войны 1967 года и до 2011-го был «военной зоной», куда паломников пускали только по большим христианским праздникам.