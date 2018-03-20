Улицу Котовского перекрыли на две недели из-за теплотрассы к новому ТЦ

С 20 марта дорожники перекрыли движение на участке улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска — недалеко от ДК «Металлург» строят новый торговый центр.

Как сообщил в редакцию читатель НГС, с сегодняшнего дня улица Котовского перекрыта от Станиславского до Ватутина — в доказательство он прислал фото паспорта работ. В нём указано, что подрядная компания «ТеплоЭнергоСтрой» строит теплотрассу к магазину смешанных товаров. Работы должны завершиться к. 6 апреля.

Корреспондент НГС отправила запрос в «СИБЭКО»

Новый магазин около дома культуры в парке Кирова начали строить в апреле прошлого года. Местные жители были возмущены тем, что в этом месте могут построить ТЦ, вырубить деревья и усложнить дорожную ситуацию на улице Котовского.