Госдума поменяет график, чтобы депутаты больше времени уделяли избирателям

Госдума изменит график проведения пленарных заседаний и заседаний Совета ГД, сообщает пресс-служба нижней палаты в Twitter.

«Государственная Дума изменит порядок работы: предлагается заседания Совета ГД проводить по понедельникам и средам, а пленарные заседания — по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый график позволит депутатам раньше выезжать в регионы и проводить больше времени за встречами с избирателями.