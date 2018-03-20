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Госдума поменяет график, чтобы депутаты больше времени уделяли избирателям
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Госдума поменяет график, чтобы депутаты больше времени уделяли избирателям 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Госдума изменит график проведения пленарных заседаний и заседаний Совета ГД, сообщает пресс-служба нижней палаты в Twitter.
«Государственная Дума изменит порядок работы: предлагается заседания Совета ГД проводить по понедельникам и средам, а пленарные заседания — по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый график позволит депутатам раньше выезжать в регионы и проводить больше времени за встречами с избирателями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник рассказал о еще одном нововведении в работе нижней палаты. По его словам, после реконструкции зала пленарных заседаний в нем появится биометрическая система регистрации депутатов.
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