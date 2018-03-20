Г. Греф: Службы Сбербанка предотвращают до 98% случаев мошенничества с помощью социнженерии 

Центр кибербезопасности Сбербанка предотвращает до 98% случаев мошенничества, совершенных с помощью социальной инженерии, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
«Мы достаточно эффективно научились бороться с социальной инженерией (мошенничествами, связанными с социнженерией — прим. Агентства «Москва»). Наш центр кибербезопасности предотвращает примерно 96-98% от всех мошеннических операций, при которых клиент совершает транзакцию в пользу мошенников», — заявил Г. Греф
Социальная инженерия — манипулирование поведением человека с использованием методов социологии и психологии.