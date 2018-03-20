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Угрожал игрушечным пистолетом: в Тольятти мужчина с чулком на голове украл пачку сигарет
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Угрожал игрушечным пистолетом: в Тольятти мужчина с чулком на голове украл пачку сигарет 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В автограде произошел курьезный случай. Преступник ограбил торговую точку, забрав с прилавка табачные изделия.
— Мужчина ворвался в павильон на улице 40 лет Победы с женским чулком на голове и предметом, напоминающим пистолет. Он потребовал у 44-летней продавщицы деньги. После он оттолкнул напуганную потерпевшую и забрал с витрины сигареты. Мужчина пытался открыть кассу, в которой находились 15 000 рублей, но после нескольких неудачных попыток скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в областном главке.
Преступника нашли по приметам. Им оказался ранее судимый 24-летний наркодилер из Тольятти. Он пояснил, что пришел грабить торговую точку с игрушечным пистолетом.
Теперь горе-грабителю грозит до восьми лет заключения в колонии.
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