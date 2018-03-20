За год в Новосибирской области количество наркозависимых снизилось почти на треть

Участники встречи, которая прошла под руководством главы региона Андрея Травникова , обсудили результаты проведенной антинаркотической работы среди несовершеннолетних, многие из которых употребляют психотропные вещества. Тем ни менее по итогам прошлого года, по сравнению с 2016, отмечается снижение числа наркозависимых на 31%.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по результатам социологического исследования среди жителей области (опрошено 2800 человек) можно говорить о снижении числа тех, кто пробовал наркотики. В частности с 5,0% в 2016 году до 2,1% в 2017 году, то есть, более чем в два раза. К тому же число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними в прошлом году снизилось на 59,5% и составило 30 преступлений, против 74 в 2016. По мнению участников заседания, в регионе наблюдается снижение на 21,9% числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения.

Отметим, что в прошлом году сотрудниками органов внутренних дел проведено более 210 рейдов по проверке клубов, дискотек, баров и других мест массового пребывания граждан, с целью выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений. В ходе проверок торговых точек на предмет выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, привлечено к административной ответственности 192 лица. Кроме того продолжается работа по совершенствованию системы реабилитации наркозависимых. Сформирована региональная нормативная правовая база, позволяющая предоставлять социальные услуги потребителям наркотических средств, успешно прошедшим курс лечения и медицинской реабилитации.

Подводя итоги заседания, глава области призвал усилить работу по противодействию наркотической угрозе на территории Новосибирской области . «В 2017 году достигнут определенный результат. Вместе с тем ситуация остается достаточно напряженной, поэтому те мероприятия, запланированные на нынешний год, должны быть исполнены в обязательном порядке. Дополнительно к этому необходимо проанализировать, какие именно мероприятия показали наибольшую эффективность, для того чтобы использовать их более активно», — резюмировал Андрей Травников.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.