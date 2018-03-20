За год в Новосибирской области количество наркозависимых снизилось почти на треть 

Участники встречи, которая прошла под руководством главы региона Андрея Травникова, обсудили результаты проведенной антинаркотической работы среди несовершеннолетних, многие из которых употребляют психотропные вещества. Тем ни менее по итогам прошлого года, по сравнению с 2016, отмечается снижение числа наркозависимых на 31%.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по результатам социологического исследования среди жителей области (опрошено 2800 человек) можно говорить о снижении числа тех, кто пробовал наркотики. В частности с 5,0% в 2016 году до 2,1% в 2017 году, то есть, более чем в два раза. К тому же число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними в прошлом году снизилось на 59,5% и составило 30 преступлений, против 74 в 2016. По мнению участников заседания, в регионе наблюдается снижение на 21,9% числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения.
Отметим, что в прошлом году сотрудниками органов внутренних дел проведено более 210 рейдов по проверке клубов, дискотек, баров и других мест массового пребывания граждан, с целью выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений. В ходе проверок торговых точек на предмет выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, привлечено к административной ответственности 192 лица. Кроме того продолжается работа по совершенствованию системы реабилитации наркозависимых. Сформирована региональная нормативная правовая база, позволяющая предоставлять социальные услуги потребителям наркотических средств, успешно прошедшим курс лечения и медицинской реабилитации.
Подводя итоги заседания, глава области призвал усилить работу по противодействию наркотической угрозе на территории Новосибирской области. «В 2017 году достигнут определенный результат. Вместе с тем ситуация остается достаточно напряженной, поэтому те мероприятия, запланированные на нынешний год, должны быть исполнены в обязательном порядке. Дополнительно к этому необходимо проанализировать, какие именно мероприятия показали наибольшую эффективность, для того чтобы использовать их более активно», — резюмировал Андрей Травников.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.