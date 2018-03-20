Строительство плотин на Украине «добьет» Днестр, заявили эксперты

Особую тревогу вызывает состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что приведет к непрогнозируемым и, вероятно, катастрофическим последствиям.

По словам профессора Института зоологии Академии Наук Молдавии Елены Зубковой, учитывая, что на Днестр приходится 80% потребления воды в республике, эта река имеет особенное значение.

К сожалению, подчеркнула ученый, в заключениях академических институтов Украины о состоянии Днестра содержатся данные 50-х — 60-х годов, а о современном состоянии реки сведений очень мало.

Эти исследования не позволяют сделать правильные выводы о реальной ситуации. Некоторые даже говорят, что негативной международной реакции на строительство плотин на Днестре не будет.

По словам Зубковой, у молдавских экспертов нет никаких данных о том, что произойдет со стоком реки ниже плотин, которые собираются построить.

Она напомнила, что, по международным законам, независимо от того, где берет начало река, ни одна страна не имеет право брать более 50% ее водных ресурсов.

Несмотря на то, что потребление воды в Молдавии уменьшилось в двадцать раз по сравнению с советскими временами, её не хватает.

"Возникает вопрос, а где мы будем брать воду?" — отметила специалист.

По ее словам, итоги последних исследований молдавских ученых украинские институты замалчивают, а реальность такова: количество видов рыб уменьшилось на 70 процентов, у реки нет естественных стока и половодья, Днестр уже не в состоянии самоочищаться.

"Мы сегодня не можем говорить о Днестре как о полноценной живой реке. Более того, у нас в бассейне Днестра резко сократилась лесистость — с 6 до 2 процентов. Мы сами усугубляем положение", — считает доктор биологических наук.

В свою очередь директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS», доктор биологических наук Илья Тромбицкий подчеркнул, что решить создавшуюся ситуацию можно только на политическом уровне — путем внедрения европейского законодательства. Но проблема, по его словам, заключается в том, что правительства обоих государств не решают проблему в интересах своих олигархов.

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