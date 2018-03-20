Минкомсвязи определит размер платы за передачу биометрических данных

Министерство связи и массовых коммуникаций планирует определить размер платы за предоставление оператором единой информационной системы персональных биометрических данных. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Также будет определён порядок проверки и передачи информации о степени её соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации . Предлагается установить, что размер платы составит 200 (двести) рублей с учётом НДС за каждый случай предоставления указанной информации.

Плата будет взиматься оператором единой биометрической системы в случаях, когда степень взаимного соответствия предоставленных банком биометрических персональных данных биометрическим персональным данным клиента — физического лица, содержащимся в единой биометрической системе, не ниже степени соответствия, достаточной для проведения идентификации с применением информационных технологий, определённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере идентификации россиян на основе биометрических персональных данных.

В случае взимания платы оператор единой биометрической системы обязан производить уплату вознаграждения банку, который осуществил первоначальный сбор биометрических персональных данных, их передачу в единую биометрическую систему (далее — биометрический шаблон), в размере 50% с учётом НДС от платы за каждый случай использования этих данных в целях идентификации гражданина с применением информационных технологий.