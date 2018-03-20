Разбитые после зимы выборгские дороги восстановят

Компания ООО «РАСЭМ», отвечающая в Выборге за содержание дорог, обязана восстановить поврежденные участки дороги в городе. Для этого предприятие закупает специальную технику, позволяющую использовать новейшие технологии

В рамках поддерживающего ремонта на первом этапе ООО «РАСЭМ» планирует восстановить не менее 500 кв.м. В планах — ямочный ремонт холодным асфальтом на Приморском шоссе, ул. Железнодорожной, набережной 30 Гвардейского корпуса.

Объемы работ могут быть скорректированы из-за плохой ситуации на городских дорогах. В частности, в прошлом году предварительные планы в процессе исполнения были увеличены практически на треть. В год объем работ по восстановлению асфальтовых повреждений составляет не менее 5 тыс. кв. м.