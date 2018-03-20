Долг в размере 835 тысяч рублей выплатили сотрудникам аптеки в Тагиле 

В следствии проверки прокуратура установила, что ООО «Аптека № 91» задолжала сотрудникам зарплату с января по май в размере более 835 тысяч рублей. В июне прошлого года городская администрация решила реорганизовать аптеку из муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Стоит отметить, что на тот момент долг уже имелся.
На бывшего директора МУП «Аптека № 91» заведено дело об административном правонарушении предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».
По результатам действия прокуратуры задолженность по заработной плате перед сотрудниками погашена полностью.
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