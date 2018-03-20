«Фальшивое наблюдение»: самые громкие эксцессы президентской кампании

Прошедшие выборы главы государства запомнились не только беспрецедентной явкой, но и огромным количеством фальшивых сообщений о нарушениях, а также непрофессионализмом наблюдателей от ассоциации «Голос» и блогера Алексея Навального «Ридус» публикует подборку наиболее громких эксцессов президентской избирательной кампании.

Постановочный вброс

Глава штаба наблюдателей Николай Левшиц , который является сторонником блогера Алексея Навального, распространил в Сети видео вброса бюллетеней в урну для голосования на участке № 705 в Иркутске . Информацию подхватили оппозиционные СМИ, в том числе «МБХ медиа», популярные сообщества «MDK» и «Лентач».

Позже выяснилось, что видео было постановочным, а в Интернете оно появилось за несколько часов до начала голосования.

«Подвоз избирателей»

Наблюдатель от ассоциации «Голос» Тимур Гумеров отправил на «Карту нарушений» своей организации видео со стоящим рядом с участком № 523 Челябинска видео с микроавтобусом и стоящими рядом молодыми людьми. Тут же было заявлено об имеющем место незаконном подвозе избирателей. Но в действительности в салоне автомобиля находилась свинья, на которую молодежь и глазела.

Нарушения шестилетней давности

На «Карту нарушений» были добавлены десятки эксцессов, датирующихся 2012 годом, которые пытались выдать за свежие, Всего таких «нарушений» было порядка пятидесяти.

Красные «навальнята»

Ряд наблюдателей Алексея Навального были пойманы на избирательных участках за использованием фальшивых направлений от КПРФ . Об этом заявил руководитель фракции КПРФ в заксобрании Нижегородской области Владислав Егоров , передает РБК.

После обращения КПРФ в избирком региона и МВД , наблюдатели от штаба Навального были удалены с десятков участков — в Нижнем Новгороде, Павловском, Кстовском, Арзамасском районах.

Информация о кандидатах в качестве агитации

Наблюдатель от «Глоса» Артем Кудрявцев заявил, что на участке № 1707 Новосибирска размещена незаконная агитация. Одна затем, когда ассоциация уже включила его сообщение в перечень нарушений, Артем признался, что принял за агитацию стенд с информацией о кандидатах.

«Трезвое» наблюдение

Еще один наблюдатель от «Голоса» Тимур Гумеров пришел на участок № 523 Челябинска в нетрезвом виде и начал неприлично себя вести.

Бюллетени без специального знака

Сторонниками Навального распространяется видео о найденной пачке пустых бюллетеней, вероятно, для последующего вброса.

Но при внимательном рассмотрении отчетливо видно, что бюллетени не имеют соответствующего знака на обороте и являются подделкой.

«Неэффективность» системы «Мобильный избиратель»

Наблюдатель «Голоса» на избирательном участке № 1425 Москвы , Михаил Введенский распространил информацию, что сторонник Навального пытался проголосовать на нескольких участках, подтверждая тем самым, что новая система «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации, неэффективна.

На самом деле нарушение было пресечено.

Разумеется, в ходе президентской кампании были и реальные нарушения законодательства. Однако в большинстве случаев власти реагировали на них молниеносно.

«Мы понимаем, что выборы — это большой сложный процесс. Человеческий фактор исключить нельзя. Если случается нарушение, то главное в таком случае — реакция избирательной комиссии и правоохранительных органах. Например, в Люберцах , где на участке № 1480 был зафиксирован вброс бюллетеней, реакция избирательной комиссии Московской области и полиции была молниеносной. Урна опечатана. Голосование в нее не идет. Члены комиссии отстранены от работы. То есть данное нарушение никаким образом не повлияло и не повлияет на результаты. И это главное», — рассказала представитель ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», сопредседатель движения « Россия выбирает» Елена Бабченкова