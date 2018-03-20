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Губернатор и Заксобрание потребовали от Верховного суда вернуть штрафы для гряземесов
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Губернатор и Заксобрание потребовали от Верховного суда вернуть штрафы для гряземесов 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Точка в вопросе с отменой штрафов для гряземесов пока не поставлена. Губернатор, Заксобрание и прокуратура воспользовались своим правом и оспорили решение областного суда, который отменил санкции для водителей, оставляющих авто на газонах.
— Действительно, решение областного суда о признании незаконной статьи 16 регионального закона «Об административных нарушениях» было оспорено. Сейчас текст апелляции будет направлен истцу, затем получим от него ответ и переправим в Верховный суд, — сообщили E1.RU в пресс-службе областного суда.
Обычно вся процедура занимает два-три месяца, а потом окончательное решение будет вынесено не раньше июня.
— Текущая формулировка закона ещё хуже, чем в прошлой версии, — прокомментировал ситуацию автоправозащитник Кирилл Форманчук, коллега которого по «Комитету по защите прав автовладельцев» представлял интересы истца. — Верховный суд много раз высказывался о том, что всё, что связано с эксплуатацией транспортных средств, не может регулироваться местными законами, а должно быть прописано в федеральном законодательстве. Депутаты Госдумы уже несколько лет обсуждают проект федерального закона, в котором будет установлена ответственность за парковку на газоне, но пока у них ничего не получается.
Ранее мы рассказывали, что областной суд решил, что штрафы для гряземесов в Свердловской области, которые действуют с середины ноября прошлого года, незаконны. Иск подал автомобилист, оштрафованный за стоянку на газоне. По мнению автоэкспертов, у суда было как минимум три причины, чтобы признать областной закон незаконным.
Нынешняя версия была уже второй. Первый вариант закона, где были прописаны штрафы, пришлось отменить по решению Верховного суда. Часть экспертов говорили E1.RU, что и на этот раз санкции для гряземесов будут оспорены.
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