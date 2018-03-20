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В больнице Щукина пройдут семинары с участием международных специалистов
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В больнице Щукина пройдут семинары с участием международных специалистов 

Управа района Щукино 4 часа назад
Фото: Управа района Щукино
C 21 по 23 марта на базе горбольницы №52 района Щукино пройдет цикл семинаров по специальности «Аллергология и иммунология» в форме стажировки по теме «Молекулярная аллергодиагностика».
— Учебный курс направлен на формирование способности и готовности у специалистов к выявлению, анализу и интерпретации результатов компонентной диагностики аллергии. Приглашаем к участию врачей лечебного профиля (лечебное дело и педиатрия), — отметили в пресс-службе больницы.
Занятия будут проходить в здании поликлиники на территории ГКБ №52 (ул. Пехотная, д. 3, 6 этаж, конференц-зал). Вход в здание поликлиники со стороны 3-го Волоколамского проезда.
Программу занятий можно посмотреть по сслыке. (вт)
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