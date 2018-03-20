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ЧП на Обороне: тюменец поднялся на стрелу строительного крана и отказывается спускаться
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ЧП на Обороне: тюменец поднялся на стрелу строительного крана и отказывается спускаться 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
Подросток забрался на стрелу крана, установленного на стройплощадке по улице Бакинских комиссаров в Тюмени, несколько часов назад. Очевидцы предполагают, что молодой человек хотел сделать с высоты красивые кадры, но спускаться обратно почему-то не стал.
К месту происшествия стянулись представители всех экстренных служб: скорая помощь, МЧС и полиция.
— Молодой человек сидит в будке строительного крана, с ним сейчас работают психологи, — сообщили читатели 72.ru.
Мы следим за ситуацией в режиме онлайн. При появлении информации новость будет дополняться. Если вам что-либо известно об этом ЧП или вы находитесь на месте происшествия, то свяжитесь с дежурным журналистом по телеофну 8-982-781-74-07 (можно СМС, Viber, Telegram).
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