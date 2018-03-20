ЧП на Обороне: тюменец поднялся на стрелу строительного крана и отказывается спускаться

Подросток забрался на стрелу крана, установленного на стройплощадке по улице Бакинских комиссаров в Тюмени , несколько часов назад. Очевидцы предполагают, что молодой человек хотел сделать с высоты красивые кадры, но спускаться обратно почему-то не стал.

К месту происшествия стянулись представители всех экстренных служб: скорая помощь, МЧС и полиция.

— Молодой человек сидит в будке строительного крана, с ним сейчас работают психологи, — сообщили читатели 72.ru.

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