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Парки, которые станут краше: ростовчане выбрали зоны отдыха, которые благоустроят до конца года
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Парки, которые станут краше: ростовчане выбрали зоны отдыха, которые благоустроят до конца года 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове 18 марта горожане выбирали не только президента, но и скверы, которые надо благоустроить. Ростовчане ответственно отнеслись к будущему родного города. По данным пресс-службы городской администрации, в голосовании за благоустройство общественных территорий приняли участие 430 257 человек.
Итак, в тройку лидеров среди парков и скверов города, которые ждет глобальная реконструкция в ближайшем будущем, вошли: Собино, сквер «Северный» и парк «Осенний». В мэрии пообещали завершить все работы здесь до конца октября.
До остальных городских парков очередь дойдет в течение пяти лет.
— Список территорий отдыха, которые попали в бюллетень для рейтингового голосования, состоял из 11 объектов, расположенных во всех районах города. Кроме трех вышеназванных объектов-победителей, в перечень вошли скверы им. Дортмунда, К. Чуковского и «Покровский», парки Вересаева, «Дружба», им. В. Черевичкина и М. Горького, а также Театральная площадь, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Кстати, лидера голосования, парк Собино, планируют разбить на несколько зон: здесь появятся площадка для выгула собак, детская зона, зона спорта и общепита, хозяйственный блок, эстрада и зона торжеств.
— Во время реконструкции в парке высадят и новые растения. А еще в Собино появится площадка для выездных церемоний бракосочетания, — рассказали в пресс-службе администрации Ростова.
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