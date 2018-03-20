Власти Самары до мая демонтируют незаконные ларьки на гостевых маршрутах 

Во вторник, 20 марта, под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки городских территорий к встрече гостей Чемпионата мира по футболу, сообщает администрация областного центра.
Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что за 2017 год было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка. Работа в этом направлении продолжается: за первые месяцы 2018 года было демонтировано 57 незаконных объектов, 50 из которых находились на гостевых и туристических маршрутах. Александр Андриянов отметил, что все незаконные объекты потребрынка на гостевых и туристических маршрутах будут ликвидированы в ближайшее время.
Глава Самары поручила профильному департаменту и районным администрациям проводить работу не только по демонтажу незаконных объектов, но и более пристальное внимание обращать на санитарное состояние и внешний вид законных объектов торговли: «Все незаконные объекты потребительского рынка на гостевых и туристических маршрутах должны быть ликвидированы до мая, это не обсуждается. Также обратите внимание на те объекты, которые хоть и являются законными, но находятся в удручающем состоянии. Проводите разъяснительные беседы с собственниками, побуждайте их привести объекты в надлежащий вид, объясняйте им, что, в случае отсутствия реакции на наши просьбы, мы будем вынуждены пойти на расторжение действующих договоров».
Также на совещании были озвучены и первые результаты работы по борьбе с несанкционированной рекламой на гостевых и туристических маршрутах в этом году. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов рассказал, что с начала года специалистами было выявлено 128 незаконных рекламных конструкции: 90 штук на заборах, 27 штук рекламных конструкций формата 3х6 и 11 штук — формата 4х12. Все они включены в реестр выявленных незаконно установленных рекламных конструкций и будут убраны с улиц Самары этой весной.