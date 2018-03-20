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Власти Самары до мая демонтируют незаконные ларьки на гостевых маршрутах
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Власти Самары до мая демонтируют незаконные ларьки на гостевых маршрутах 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки городских территорий к встрече гостей Чемпионата мира по футболу, сообщает администрация областного центра.
Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что за 2017 год было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка. Работа в этом направлении продолжается: за первые месяцы 2018 года было демонтировано 57 незаконных объектов, 50 из которых находились на гостевых и туристических маршрутах. Александр Андриянов отметил, что все незаконные объекты потребрынка на гостевых и туристических маршрутах будут ликвидированы в ближайшее время.
Глава Самары поручила профильному департаменту и районным администрациям проводить работу не только по демонтажу незаконных объектов, но и более пристальное внимание обращать на санитарное состояние и внешний вид законных объектов торговли: «Все незаконные объекты потребительского рынка на гостевых и туристических маршрутах должны быть ликвидированы до мая, это не обсуждается. Также обратите внимание на те объекты, которые хоть и являются законными, но находятся в удручающем состоянии. Проводите разъяснительные беседы с собственниками, побуждайте их привести объекты в надлежащий вид, объясняйте им, что, в случае отсутствия реакции на наши просьбы, мы будем вынуждены пойти на расторжение действующих договоров».
Также на совещании были озвучены и первые результаты работы по борьбе с несанкционированной рекламой на гостевых и туристических маршрутах в этом году. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов рассказал, что с начала года специалистами было выявлено 128 незаконных рекламных конструкции: 90 штук на заборах, 27 штук рекламных конструкций формата 3х6 и 11 штук — формата 4х12. Все они включены в реестр выявленных незаконно установленных рекламных конструкций и будут убраны с улиц Самары этой весной.
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