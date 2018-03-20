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Политолог: Запрос на сильного лидера — тенденция сегодняшнего дня для многих стран
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Политолог: Запрос на сильного лидера — тенденция сегодняшнего дня для многих стран 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперт оценил итоги выборов в РФ.
Доктор политических наук, доцент СПбГУ Наталья Еремина отметила, что основными предпосылками победы Владимира Путина на выборах 2-018 года стали присущие ему качества реального политического лидера.
— Вообще 2018-й год мы можем оценить с точки зрения перевыборов политических мастодонтов, то есть тех лидеров, которые себя действительно зарекомендовали как лидеры. Речь идет о переизбрании Милоша Земана (президент Чехии), Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) и Владимира Путина. В политической жизни многих стран есть сильный запрос на истинного политического лидера, — отметила она в комментарии изданию «Невские Новости».
Напомним, что Владимиру Путину удалось набрать более 76 процентов голосов избирателей.
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