Эксперт оценил итоги выборов в РФ.
Доктор политических наук, доцент СПбГУ Наталья Еремина отметила, что основными предпосылками победы Владимира Путина на выборах 2-018 года стали присущие ему качества реального политического лидера.
— Вообще 2018-й год мы можем оценить с точки зрения перевыборов политических мастодонтов, то есть тех лидеров, которые себя действительно зарекомендовали как лидеры. Речь идет о переизбрании Милоша Земана (президент Чехии), Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) и Владимира Путина. В политической жизни многих стран есть сильный запрос на истинного политического лидера, — отметила она в комментарии изданию «Невские Новости».
Напомним, что Владимиру Путину удалось набрать более 76 процентов голосов избирателей.