Настоятелю храма священномученика Вениамина в Зюзине передали ковчег со Святыми мощами 

18 марта в приходе Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Зюзине, настоятелю храма иерею Евгению Лебедеву передали в дар ковчег с частицей Креста Господня и частицами мощей.
Святые мощи документально зарегистрировали и доставили в храм священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, 18 марта. На пожертвования прихожан заказали резной деревянный ковчег на постаменте. В ковчеге находятся частицы мощей: Великомученицы Варвары, Праведной Елисаветы, Равноапостольной Марии Магдалины, Великомученицы Екатерины, Пророка Иоанна Крестителя, Святителя Николая Чудотворца, Мученика Вонифатия Тарсийского, Великомученика Георгия Победоносца, Священномученика Владимира митрополита Киевского, Святителя Луки Крымского.
После встречи ковчега и внесения его в храм, отслужили молебное песнопение перед Святыми мощами.