В Рыбинске продолжаются работы по газификации частного сектора

В рамках региональной программы газификации Ярославской области администрация города приступила к строительству газопровода протяженностью 1,8 километра в микрорайоне Слип на улицах Новолосевской, Глаголь, Штепенко, Павлова и Пригородной, что позволит подключиться к газовым сетям жителям 69 домовладений.

В настоящее время проведен конкурс по определению подрядчика для прокладки и монтажа газопровода. Выполнять строительные работы будет рыбинская организация, сумма контракта — около трех миллионов рублей. Завершение работ запланировано на декабрь 2018 года.

— В этом году также запланированы работы по проектированию участка газовых сетей протяженностью более 800 метров в микрорайоне Прибрежном на улице Гражданской. После строительства ветки газопровода подключиться к сетям смогут еще 11 домов частного сектора, — рассказал начальник управления строительства города Рыбинска Георгий Киреев. В 2017 году были завершены работы по прокладке газопровода длиной более четырех километров в микрорайоне Заволжье-1. Это дает возможность газифицировать 140 домов на 12 улицах. Также в конце прошлого года был введен в эксплуатацию участок газопровода в Запахомовском микрорайоне, работы на котором подрядчик не мог завершить в течение четырех лет. Жители улиц Угличской, Фабричной, Карла Маркса , Динамовской, Вагонной, Ремонтной, Кооперативной и участка улицы Труда начали заключать договоры с «Рыбинскгазсервисом» на подключение газа к индивидуальным домовладениям. Уже подано 23 заявки.