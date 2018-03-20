ФАС добилась отмены многомиллионного контракта с фирмой-однодневкой на уборку улиц Пскова

"Арбитражный суд [Псковской области] признал ничтожным контракт на содержание улиц на Завеличье (один из микрорайонов Пскова), который был заключен на три года с фирмой, созданной за 11 дней до объявления тендера. Фирма собиралась обслуживать дороги почти за 232 млн рублей. Мы комиссию [тендерную] оштрафовали и, соответственно, вышли с признанием данной сделки недействительной. Мы в первый раз контакт отменили на такую сумму", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что теперь администрация Пскова должна заново провести тендерные процедуры и определить нового подрядчика по содержанию дорог. Кроме того, по словам Милонаец, псковская ФАС сейчас добивается отмены еще одного, аналогичного муниципального контракта по обслуживанию проезжих частей в центральной части города.

"Там тоже фирма-однодневка и дело аналогичное. Только сумма больше, — 266,203 млн рублей. Дело находится в Арбитражном суде Псковской области, рассматриваться будет 16 апреля. Если суд удовлетворит наши требования, то в общей сложности нам удастся отменить контрактов на сумму почти в полмиллиарда рублей", — сказала глава ФАС региона.

В 2017 году Псковское УФАС возбудило дело по статье 16 ФЗ «О защите конкуренции» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство инициировало проверку Администрации города Пскова и обнаружило, что две организации ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков», признанные победителями, созданы в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимали участие в подобных аукционах.