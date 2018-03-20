Подмосковье вошло в топ‑10 медиарейтингов по исполнению майских указов Путина в феврале

Московская область за февраль 2018 года вошла в топ-10 медиарейтингов регионов России по реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в сферах государственного управления и ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ за февраль текущего года по выполнению пакета указов, подписанных Путиным в мае 2012 года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина.