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Дом Нирнзее отреставрируют в Москве в 2018 году
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Дом Нирнзее отреставрируют в Москве в 2018 году 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве будет отреставрирован первый столичный небоскреб, построенный в 1912 году по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее, на проведение работ выделено 105 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщается на сайте RosTender.info.
«Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрация объявила конкурс с ограниченным участием по выбору подрядчика, итоги которого будут подведены 16 апреля. Согласно конкурсной документации, реставраторы должны завершить работы на объекте культурного наследия 31 октября 2018 года», — говорится в сообщении.
Реставраторы восстановят кладку кирпичами старого образца, переберут и заново уложат половые плиты из песчаника, очистят и обработают плиты камина и восстановят рельефные детали его карниза, изготовят по историческим образцам деревянные окна, восстановят дубовые панели стен и очистят от шпатлевки художественную роспись стен.
«Кроме того, здание предстоит приспособить к нуждам современного использования и установить здесь системы противопожарной и охранной сигнализации, а также камеры видеонаблюдения, вентиляцию и кондиционирование», — добавляется в сообщении.
На проведение работ в здании на Большом Гнездиковском переулке выделено 105 миллионов рублей.
Сейчас в Доме Нирнзее находится учебный театр ГИТИС.
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