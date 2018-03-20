Президент Беларуси рассказал о роли искусства, шоу-бизнесе и «Евровидении»

Беларуси за годы ее независимости сделано многое для того, чтобы сохранить культурное наследие эпохи и воспитать на его образцах новые поколения. Таков лейтмотив выступления Александра Лукашенко на масштабной встрече с творческой молодежью, которая состоялась в государственном молодежном театре, сообщает пресс-служба главы государства.

Создавая новое государство, напомнил глава государства, в республике старались не только сохранить культурное наследие эпохи, но и воспитывать детей на достойных примерах истинного искусства. Чтобы, выбирая творческую профессию, молодежь понимала: «успех — это не только лавры, овации, популярность, но и большая социальная ответственность. А сегодня именно от того, как сложится ваша творческая судьба, зависит будущее страны», — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам встречи.

В театре президент посетил выставку-презентацию работ и достижений талантливой молодежи. По его словам, она отразила основные эстетические грани искусства. Но есть, по его мнению, в творческих исканиях и свои «анти-миры». К сожалению, дал понять Лукашенко, «человек так устроен, что легче воспринимает негативную информацию. Именно на этом чаще всего делают себе имя посредственности. Ведь это быстрый и простой способ обратить на себя внимание. Поэтому он так заманчив и опасен».

Президент посчитал целесообразным обратить внимание молодежи на негативные, с его точки зрения, процессы, которые проявились на очередном этапе мировой технической и культурной революции. Он констатировал, в частности, что в современном обществе популярны или, по крайней мере, набирают много просмотров «хиты», которые сложно отнести к искусству. «Даже мне неудобно повторять здесь иные сюжеты, свидетелями которых мы становимся подчас в интернете», — признался он.

Многие государства и нации, полагает белорусский лидер, время от времени проходят через испытание так называемой «чернухой». «Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, мы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века». Именно с этой примитивной «культуры» начался распад сильного государства, обратился к истории президент. Он отметил, что «пропаганда безнравственности, искажение истории, нецензурная лексика, излишний натурализм сцен жесткости и насилия в литературе, кино и драматургии не были изобретением эпохи. Пессимистическое, страшное, шокирующее искусство существовало всегда и часто разрушало цивилизации изнутри».

И в Беларуси, сделал акцент Лукашенко, люди становились невольными свидетелями того, как презрение к прошлому, отрицание настоящего и неверие в будущее могло привести к самоуничтожению нации. «Были потеряны идеалы, чувство собственного достоинства, вера в себя, а с ними — сила, независимость, безопасность страны, как внутренняя, так и внешняя», — сказал президент.

Чтобы переломить эту ситуацию, по его словам, в Беларуси было сделано многое для того, чтобы сохранить культурное наследие эпохи и воспитать на нем новые поколения. В этой связи Лукашенко считает актуальной задачей подъем «статуса городов и сел, где родились известные деятели искусства страны». Он предложил, в частности, привлечь к этой цели иностранных почитателей высокого искусства, показать им истоки великих творений, ставших мировыми, и подарить людям праздник. От министерств и СМИ глава государства ожидает конкретных программ действий. «Как говорится, счастлив тот, кто нашел сокровища в себе», — резюмировал Лукашенко.

По его мнению, сегодня и государственные структуры не должны оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов. Он привел в пример песенный конкурс «Евровидение», назвав его «популярным и красивым телешоу», на котором республика должна быть достойно представлена. Но его, по мнению президента, в стране уже превратили в событие века. А в то же время без внимания общественности остаются белорусские артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы, которые блистают на лучших мировых сценах. «Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в самой РБ? И что мы сделали для этого?» — задал вопрос глава государства.

"Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле. И если мы сами о себе не позаботимся, никто за нас этого не сделает. Желающих покритиковать нас достаточно и за пределами страны. Оставим им эту забаву. Себя начнем больше уважать, своих — ценить", — призвал президент.

Именно благодаря молодежи, поставил задачу глава государства, Беларусь должна перестать быть в современной культуре terra incognita. Перед молодыми талантами открывается множество возможностей, и в стране только рады, если представители белорусской творческой элиты находят признание, в том числе и за рубежом. «Но очень грустно, когда понимаешь, что нашим современникам, чтобы прославиться на Родине, надо сначала заявить о своем успехе за ее пределами. Почему же мы не оцениваем по достоинству их мастерство раньше иностранной публики? Это наша большая проблема. Корни ее, снова подчеркну, в приобретенном ложном чувстве собственной ущербности. Есть такая черта у нашего народа», — с сожалением констатировал глава государства.