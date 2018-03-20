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В Самаре принимают заявки на стипендии для одаренных детей и молодежи
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В Самаре принимают заявки на стипендии для одаренных детей и молодежи 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Департамент культуры и молодежной политики принимает документы соискателей на получение стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи, прием продлится до 30 марта, сообщает администрация Самары.
Получателями стипендии могут быть одаренные дети и молодежь в возрасте до 23 лет.
Для рассмотрения на комиссии необходимо предоставить следующие документы:
1. Ходатайство директора (руководителя) учреждения;
2. Решение общего собрания трудового коллектива, художественного совета и иного коллегиального органа учреждения о выдвижении кандидатов на получение стипендии;
3. Характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная директором (руководителем) учреждения;
4. Портфолио кандидата (включает в себя копии документов: грамот, дипломов, сертификатов и (или) иных документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка);
5. Копия свидетельства о рождении (паспорта);
6. Фотография кандидата, размером 9х12 (в бумажном и электронном виде);
7. Список достижений кандидата (в бумажном и электронном виде);
8. Согласие на обработку персональных данных.
Основными критериями для конкурсного отбора являются:
— систематическое участие кандидата на получение стипендии в творческих и спортивных мероприятиях (художественных выставках, музыкальных, литературных и других творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях);
— уровень достижений кандидата на получение стипендии (городской, областной, всероссийский, международный и (или) иной уровень достижений);
— личные качества кандидата на получение стипендии (активность, самостоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и иные качества).
Стипендия устанавливается сроком на один календарный год в размере пять тысяч рублей в месяц.
Документы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 129 (кабинет № 2).
Дополнительная информация по телефону: 332-43-14.
Для справки:
Муниципальная стипендия была учреждена по инициативе педагогического сообщества города и призвана поддержать начинающие дарования, помочь в создании условий для развития их интеллектуального, творческого и спортивного потенциала, а также активной жизненной позиции.
Подобная мера поддержки юных талантов реализуется в Самаре с 2012 года, в рамках постановления городской администрации «О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара».
В 2017 году по решению конкурсной комиссии было принято решение о назначении стипендий для 50 юных самарцев (25 человек — в сфере культуры, 25 человек — в сфере физкультуры и спорта) — победителей международных, всероссийских и региональных соревнований, лауреатов творческих конкурсов различного уровня.
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