Из-за компьютеризации в Испании могут исчезнуть 36% рабочих мест

Компьютеризация и роботизация угрожают 36 процентам существующих сегодня в Испании рабочих мест. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Валенсии и экспертной группой банка BBVA.

"Достижения в области робототехники и искусственного интеллекта ускорят автоматизацию многочисленных задач, что поставит под угрозу до 36 процентов рабочих мест, существующих в настоящее время в Испании", — отмечают специалисты. По их прогнозам, больше всего сокращения коснутся промышленного сектора, строительной сферы, технического обслуживания и продаж.

Впрочем, как и по итогам прошлых промышленных революций, в итоге появятся новые места, только в инновационных секторах, успокаивают эксперты. Но произойдет это не сразу. Поэтому молодежи уже сейчас надо задумываться о своих перспективах.

По словам ученых, в наибольшей безопасности будут начальники и специалисты, получившие хорошее образование, а также те, кто работает в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, энергетики, занимается научными исследованиями. Пол, возраст, национальность будут играть в этом плане второстепенную роль.

Как выяснили исследователи, каждый робот, введенный в эксплуатацию, лишает работы от трех до шести человек из расчета на тысячу жителей, а также вызывает снижение зарплаты на 0,25-0,5 процента. Так, с 1990 по 2007 год роботизация привела к исчезновению от 360 до 670 тысяч рабочих мест. В настоящее время только в промышленности задействовано более 1,5 миллиона автоматизированных машин.