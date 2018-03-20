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Из-за компьютеризации в Испании могут исчезнуть 36% рабочих мест
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Из-за компьютеризации в Испании могут исчезнуть 36% рабочих мест 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Компьютеризация и роботизация угрожают 36 процентам существующих сегодня в Испании рабочих мест. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Валенсии и экспертной группой банка BBVA.
"Достижения в области робототехники и искусственного интеллекта ускорят автоматизацию многочисленных задач, что поставит под угрозу до 36 процентов рабочих мест, существующих в настоящее время в Испании", — отмечают специалисты. По их прогнозам, больше всего сокращения коснутся промышленного сектора, строительной сферы, технического обслуживания и продаж.
Впрочем, как и по итогам прошлых промышленных революций, в итоге появятся новые места, только в инновационных секторах, успокаивают эксперты. Но произойдет это не сразу. Поэтому молодежи уже сейчас надо задумываться о своих перспективах.
По словам ученых, в наибольшей безопасности будут начальники и специалисты, получившие хорошее образование, а также те, кто работает в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, энергетики, занимается научными исследованиями. Пол, возраст, национальность будут играть в этом плане второстепенную роль.
Как выяснили исследователи, каждый робот, введенный в эксплуатацию, лишает работы от трех до шести человек из расчета на тысячу жителей, а также вызывает снижение зарплаты на 0,25-0,5 процента. Так, с 1990 по 2007 год роботизация привела к исчезновению от 360 до 670 тысяч рабочих мест. В настоящее время только в промышленности задействовано более 1,5 миллиона автоматизированных машин.
Попытки предотвратить это, как показывает история, ни к чему не приводят. Четыре века назад английский священник Уильям Ли создал первую машину для изготовления чулок. Но королева Елизавета I отклонила заявку на патент из опасений, что новинка повлияет на занятость населения. В результате Ли переехал во Францию, где его изобретение привело к революции в текстильной промышленности.
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