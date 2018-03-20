Публикуем бюджет Союзного государства на 2018 год 

Доходная часть бюджета на 2018 составила 6,9 млрд российских рублей, расходная часть — 4.8 млрд и профицит — 2.05.
Помимо этого документа подписан и Декрет «О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Декрет ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Приложение 1 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Приложение 2 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Приложение 3 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Приложение 4 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Приложение 5 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“
Декрет „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Приложение 1 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Приложение 2 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Приложение 3 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Приложение 4 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.
Приложение 5 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.