Публикуем бюджет Союзного государства на 2018 год

Доходная часть бюджета на 2018 составила 6,9 млрд российских рублей, расходная часть — 4.8 млрд и профицит — 2.05.

Помимо этого документа подписан и Декрет «О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Декрет ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Приложение 1 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Приложение 2 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Приложение 3 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Приложение 4 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Приложение 5 к Декрету ВГС „О бюджете Союзного государства на 2018 год“

Декрет „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Приложение 1 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Приложение 2 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Приложение 3 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Приложение 4 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.

Приложение 5 к Декрету „О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства „О бюджете Союзного государства на 2017 год“.