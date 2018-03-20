17 тонн лосося, скумбрии и эсколара запретили ввозить в Псковскую область 

Как рассказали АиФ-Псков в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, рыбу везли из Норвегии и Индонезии в Узбекистан. Машину с грузом остановили в пропускном пункте в Себежском районе.
В ходе проверки должностными лицами Управления выявлено нарушение указания Россельхознадзора, запрещающего перемещение подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ через пункты пропуска Республики Беларусь в адреса получателей в третьих странах, для последующего транзита по территории Российской Федерации. Ввоз и транзит таких товаров с 30 ноября 2014 разрешаются только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Таможенного Союза.
Перемещение мороженой рыбы по территории РФ запрещено, товар возвращен в Беларусь.