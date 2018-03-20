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Кондратьев внес в ЗСК законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов
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Кондратьев внес в ЗСК законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как написал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко на своей страничке в «Фейсбуке», документ был внесен главой региона Вениамином Кондратьевым. ЗСК рассмотрит его в первом чтении 28 марта. Есть предложение, что эту стадию проект закона пройдет без существенных правок. По словам замгубернатора, всего будет три процедуры рассмотрения, и окончательно закон будет принят до конца следующего месяца.
«Этот закон станет важной вехой в решении проблемы обманутых дольщиков. Даже сейчас работа в этом направлении ведется очень серьезная. А принятие закона позволит полностью снять напряжение и начать системное решение проблемы. У нас есть план: в 2020 году полностью закрыть этот вопрос. И мы прилагаем для этого все усилия». — написал Алексеенко.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале марта Алексеенко встретился с представителями дольщиков ЖК «Территория счастья» в Краснодаре.
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