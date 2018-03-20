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Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не вошел в новый состав набсовета Сбербанка
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Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не вошел в новый состав набсовета Сбербанка 

Банки.ру 4 часа назад
Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский не вошел в состав нового наблюдательного совета Сбербанка, который включает 14 человек.
Исполнительным директором остался Герман Греф. В число неисполнительных директоров вошли Алексей Кудрин, Максим Орешкин, Ольга Скоробогатова, Сергей Швецов, Надежда Иванова, Сергей Игнатьев. Новым членом наблюдательного совета стал Валерий Горегляд.
В число исполнительных директоров вошли Эско Ахо, Леонид Богуславский, Александр Кулешов, Владимир Мау, Геннадий Мелиньян и Надя Уэллс.
«Мы Георгию Ивановичу очень благодарны, он очень многое сделал для банка, но мы подчеркивали свою роль в ассоциации как одного из членов и не хотим, чтобы были какие-то намеки в наш адрес», — прокомментировал Греф.
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