Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не вошел в новый состав набсовета Сбербанка 

Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский не вошел в состав нового наблюдательного совета Сбербанка, который включает 14 человек.
Исполнительным директором остался Герман Греф. В число неисполнительных директоров вошли Алексей Кудрин, Максим Орешкин, Ольга Скоробогатова, Сергей Швецов, Надежда Иванова, Сергей Игнатьев. Новым членом наблюдательного совета стал Валерий Горегляд.
В число исполнительных директоров вошли Эско Ахо, Леонид Богуславский, Александр Кулешов, Владимир Мау, Геннадий Мелиньян и Надя Уэллс.
«Мы Георгию Ивановичу очень благодарны, он очень многое сделал для банка, но мы подчеркивали свою роль в ассоциации как одного из членов и не хотим, чтобы были какие-то намеки в наш адрес», — прокомментировал Греф.