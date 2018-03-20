Глава ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский не вошел в новый состав набсовета Сбербанка

«Мы Георгию Ивановичу очень благодарны, он очень многое сделал для банка, но мы подчеркивали свою роль в ассоциации как одного из членов и не хотим, чтобы были какие-то намеки в наш адрес», — прокомментировал Греф.