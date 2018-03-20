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Правительство поручило Минсельхозу обеспечить продление льгот на ж/д перевозку зерна
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Правительство поручило Минсельхозу обеспечить продление льгот на ж/д перевозку зерна 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Росжелдору, ФАС с участием "Российских железных дорог" до 26 июня обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.
Об этом говорится в указаниях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во исполнение поручений президента России.
"В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта. Срок — до 26 июня 2018 года", — говорится в документе.
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