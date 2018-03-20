Правительство поручило Минсельхозу обеспечить продление льгот на ж/д перевозку зерна

"В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта. Срок — до 26 июня 2018 года", — говорится в документе.