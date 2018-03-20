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Предпринимателей ЮЗАО приглашают на бесплатный мастер-класс
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Предпринимателей ЮЗАО приглашают на бесплатный мастер-класс 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
Так будет называться бесплатный мастер-класс для предпринимателей ЮЗАО, который организует и проведет 22 марта в 15.00 окружной центр услуг для бизнеса (ул. Каховка, д. 37, стр. 1).
Кроме того, в марте здесь пройдет традиционная серия образовательных семинаров: 21 марта в 15.00 специалисты расскажут о возможности узаконить объект самовольного строительства, 22 марта в 13.00 — об увеличении продаж с помощью видеороликов в интернете, 28 марта в 12.00 — о нюансах создания стартапа, а 29 марта в 14.00 можно получить пошаговую инструкцию по открытию собственного кафе. При этом 21 марта в 11.00 занятие пройдет на базе технопарка «Слава» (Научный проезд, д. 20, стр. 2) — на нем местные резиденты поделятся опытом развития бизнеса в Инстаграм.
Для участия в мероприятиях нужна регистрация на http://mbm.ru
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