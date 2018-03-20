Ещё
В селах Северной Осетии появится около 40 спортивных площадок до 2021 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

В селах Северной Осетии появится около 40 спортивных площадок до 2021 года 

ТАСС 4 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят до 2021 года порядка 40 спортивных площадок в сельских поселениях, сообщил во вторник на заседании кабмина председатель правительства республики Таймураз Тускаев.
"Многофункциональные спортивные площадки в этом году появятся не в районных центрах, а именно в малых селах — Карман-Синдзикау, Красногор, Заманкул. Также физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Гизели и Владикавказе", — сказал Тускаев.
Объекты строятся по республиканской программе развития физической культуры и спорта, рассчитанной с 2017 по 2020 годы.
В его рамках также в 2019-2020 году планируется ввести в эксплуатацию 34 многофункциональных площадок открытого типа в малых селах республики. «Это очень важный формат пропаганды здорового образа жизни в регионе», — отметил премьер.
ТАСС: последние новости
Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО Доклад Совета Европы: тюрьмы в 13 европейских странах переполнены NYT: из Facebook уходит руководитель, заявлявший о якобы связанной с РФ рекламе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза228
О чем говорили Путин и Трамп62
В МИД РФ приглашены все иностранные послы66
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»96
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора50
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение