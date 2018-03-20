В селах Северной Осетии появится около 40 спортивных площадок до 2021 года

"Многофункциональные спортивные площадки в этом году появятся не в районных центрах, а именно в малых селах — Карман-Синдзикау, Красногор, Заманкул. Также физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Гизели и Владикавказе", — сказал Тускаев.

Объекты строятся по республиканской программе развития физической культуры и спорта, рассчитанной с 2017 по 2020 годы.

В его рамках также в 2019-2020 году планируется ввести в эксплуатацию 34 многофункциональных площадок открытого типа в малых селах республики. «Это очень важный формат пропаганды здорового образа жизни в регионе», — отметил премьер.