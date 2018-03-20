Как карманник Андрей Курдяев обокрал дочь Брежнева

В совершении самого главного и последнего в своей короткой жизни преступления этот вор так и не признался. Но в истории советского криминала Андрей Курдяев навсегда останется единственным щипачом, обворовавшем такую статусную особу, как Галина Брежнева

Соловей — «птичка»-наводчица

Судьба 19-летнего Андрея Курдяева — яркий пример того, что может сотворить с человеком влияние улицы. Мальчик, сын циркового артиста, рано отбился от рук — тяжело травмированный после неудачного исполнения трюка и практически недвижимый отец, цирковой гимнаст, не мог как следует воспитать Андрея. Парень прибился к компании шпаны, попал под влияние известного киевского вора-карманника Лени Смыка. Обладая необычайной гибкостью, сметливый Курдяев быстро научился приемам щипача, перебрался в Москву , где промышлял по мелочи.

Судьбоносная встреча бродяги-карманника и дочери заведующего Госпланом СССР 18-летней Инги Соловей произошла на пляже в Серебряном Бору. Курдяев наплел наивной девушке про то, что его, артиста бродячего цирка, преследуют враги, мечтающие воспользоваться уникальными способностями Андрея в корыстных целях. Инга поверила и без памяти влюбилась в «романтичного» юношу. Пара стала посещать дорогие московские рестораны и валютные бары. Когда в одном из таких мест Курдяев изловчился и вытащил у сидевшего за соседним столиком посетителя пухлый бумажник, забрал несколько купюр и также незаметно положил кошелек обратно, Инга была впечатлена ловкостью кавалера.

Убийство и кражи на «ночнике»

Инга Соловей могла проводить своего кавалера в места, куда в брежневские времена простым смертным дорога была заказана: на закрытые концерты, где гуляла элита, бомонд советского общества, люди с большими деньгами и такими же связями. В конце июля 1981 года пара попала на так называемый «ночник» в подмосковной усадьбе Архангельское. Там в элитном ресторане после полуночи собиралась исключительно «знать» — представители партноменклатуры, цеховики, крупные криминальные авторитеты и, конечно же, советская золотая молодежь, к которой Инга Соловей принадлежала. В ту ночь в этом самом популярном среди советской элиты подмосковном ресторане «гудела» и дочь Генсека ЦК КПСС Галина Брежнева, частенько посещавшая такие светские тусовки. Как отмечали свидетели, Галина Леонидовна блистала в прямом смысле слова — на «королеве бала» было немыслимое количество драгоценностей. Курдяев еще во время похождений по московским ресторанам и барам сообразил, что «чистить» публику, посещающую такие заведения, легко и просто. И вот гости Архангельского попеременно стали замечать у себя пропажу дорогих вещей. В конце концов хватилась своей бриллиантовой броши, стоившей баснословных денег, и Галина Брежнева. По разным данным, драгоценную вещь дочь генерального секретаря взяла «напрокат» толи в Алмазном фонде, толи в Гохране СССР. Персонал ресторана обшарил все углы заведения и обнаружил труп мужчины. Он был зарезан.

Толи девушка, толи щипач

В кратчайшие сроки на ноги были подняты вся столичная милиция и прокуратура . Убитый оказался вором в законе Колей Босяком: четыре судимости, почти 20 лет на зоне. Версию о причастности Босяка к кражам правоохранительные органы отмели, зато к Инге Соловей, по странному совпадению ушедшей из ресторана со своим молодым кавалером незадолго до произошедшего, стали присматриваться. Уж больно подозрительно вела себя эта пара на вечеринке — танцевала как-то путано, постоянно задевая других. Тогда оперативники еще не знали, что щипач Курдяев таким образом в буквальном смысле втирался в доверие, — танцуя с Ингой под мелодии и ритмы зарубежной эстрады, он «ненароком», как бы «неловко» толкал другие пары и с извинениями уходил в сторону. Воровской прием небезызвестного щипача Пети Ручечника из фильма «Место встречи изменить нельзя» срабатывал безукоризненно — ценные вещи были уже у партера Инги «на кармане». Милиция установила за домом Соловей наблюдение. Спустя три недели у подъезда многоэтажки, где жила дочь высокопоставленного чиновника, наблюдатели заметили странноватую девушку. Решили брать. Девица оказалась переодетым Андреем Курдяевым. Щипач дал отпор, ранил одного из оперативников ножом. Но на него навалились и заковали в наручники.

Повесился или убили?

Сыщики до последнего не верили, что Курдяев действовал в Архангельском самостоятельно, а не выполнял чье-то поручение. Сам щипач заказ отрицал. Законника Босяка Курдяев убил, когда тот, заметивший профессиональным своим взглядом работу карманного вора, вывел юного карманника в подсобку для вразумления. О судьбе бриллиантовой броши Галины Брежневой Андрей ничего не говорил и эту кражу на себя не брал. Держали Курдяева в бутырской одиночке. Спустя две недели после задержания и ареста вора при утреннем обходе надзиратель обнаружил карманника висящим в петле. До сих пор многие сомневаются, было ли это самоубийством, как гласит официальная версия. У Инги Соловей, узнавшей о случившемся, произошел нервный срыв, в результате которого случился выкидыш.