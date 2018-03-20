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Ученые из Москвы и Петербурга получили более 1 млн рублей по итогам хакатонов AI.Hack
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Ученые из Москвы и Петербурга получили более 1 млн рублей по итогам хакатонов AI.Hack 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые из Москвы и Петербурга получили более 1 млн рублей на реализацию своих идей по итогам участия в двух хакатонах AI.Hack, посвященных созданию наукоемких проектов в интересах высокотехнологичных компаний. Об этом во вторник сообщила ТАСС Евгения Коновалова, гендиректор и основатель платформы Science Guide, выступающей организатором хакатонов совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».
"В течение двух недель в Санкт-Петербурге и Москве прошла серия хакатонов, целью которых стало создание прототипов в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и машинного обучения", — рассказала она, отметив, что перед командами стояли реальные задачи компаний, заинтересованных в получении технологичного и реализуемого решения.
По итогам хакатонов призовой фонд размером 1,2 млн рублей равномерно распределили между 12 командами, чьи решения получили наивысшие оценки экспертного жюри.
В частности, на московском хакатоне (16 — 18 марта) лучшие решения представили команды «Руки Ауки» (задача от ПАО «Газпром нефть» — разработка алгоритма влияния изменения цены на потребление видов топлива) и Dva_stula (задача от компании BestFit.ai — классификация изображений автомобилей по характеристикам на основе компьютерного зрения и цифровой психологии). Спецприз от Science Guide получила команда Cyber/Zero за решение в области считывания и распознавания биосигналов для управления персонажем в виртуальной реальности.
Хакатон как форма сотрудничества
Изначально родившись как «марафон хакеров», хакатон как форма сотрудничества, стал широко использоваться как своеобразный мозговой штурм, марафон специалистов в области IT-технологий, направленный на эффективное совместное решение конкретных задач.
По словам Коноваловой, хакатон — оптимальная соревновательная форма, позволяющая за 48 часов выбрать идею, собрать команду, получить экспертную помощь менторов и выиграть деньги на разработку прототипа.
Команды формируются на основе кросс-дисциплинарного подхода: каждая из них должна состоять из трех — пяти специалистов. Примерный состав команды: разработчик, ученый, маркетолог, дизайнер, предприниматель. В ходе марафона нужно создать минимально жизнеспособный продукт и представить его жюри.
От хакатона к собственному бизнесу
По данным Science Guide, за прошедший год участниками хакатонов AI.Hack стали более 3 тыс. человек, было разработано 200 проектов, представители 15 из которых смогли создать компании для продолжения работы над реализацией прототипов.
"Мы видим свою главную задачу именно в создании новых бизнесов, а не просто в содействии HR крупных компаний в поиске талантливых ребят. Я уверена, что именно создание и развитие собственной компании должно быть финальной целью участников проекта", — заключила Коновалова.
О проекте AI.Hack
AI.Hack — серия хакатонов, посвященных созданию прототипов и запуску наукоемких стартапов в области цифровых технологий с привлечением крупных российских компаний. Проект реализуется негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и платформой для ученых-предпринимателей Science Guide. Генеральный партнер — корпоративный венчурный фонд GPB Digital.
В планах у проекта на 2018 год провести еще семь хакатонов, конечной целью которых будет создание прототипов не менее 100 наукоемких продуктов и не менее десяти самостоятельных новых компаний. Кроме того, в рамках проекта планируется развивать акселерационную программу AI Lab, которая осуществляет поддержку команд после проведенных хакатонов.
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