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В Югре отметят Международный день лесов
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В Югре отметят Международный день лесов 

АиФ Югра 4 часа назад
Фото: АиФ Югра
21 марта в Международный день лесов специалисты лесного хозяйства проведут открытые уроки в образовательных учреждениях Югры.
Всероссийский день знаний о лесе пройдет в Ханты-Мансийке в Югорском государственном университете. Лекцию «Леса и лесное хозяйство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» для студентов прочитает первый заместитель Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов. Начало мероприятия в 12.30.
Как сообщает Департамента недропользования и природных ресурсов, подобные образовательные мероприятия проведут для школьников города. Лесничие и представители Авиалесоохраны региона проведут профилактические уроки «Лес — наше богатство», «Не шути с огнем».
Подчеркнем, что Всероссийский день знаний о лесе проводится с 2013 года. В этот раз мероприятие станет ключевым во всероссийском просветительском проекте «Лесники открывают двери». На сегодняшний день в Югре провели 58 разнообразных по форме и содержанию мероприятий (уроки, лекции, экскурсии, профориентационные встречи, мастер-классы по обработке древесины), участниками которых стали порядка двух тысяч югорчан.
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