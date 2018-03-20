В Югре отметят Международный день лесов

21 марта в Международный день лесов специалисты лесного хозяйства проведут открытые уроки в образовательных учреждениях Югры

Всероссийский день знаний о лесе пройдет в Ханты-Мансийке в Югорском государственном университете. Лекцию «Леса и лесное хозяйство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» для студентов прочитает первый заместитель Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов. Начало мероприятия в 12.30.

Как сообщает Департамента недропользования и природных ресурсов, подобные образовательные мероприятия проведут для школьников города. Лесничие и представители Авиалесоохраны региона проведут профилактические уроки «Лес — наше богатство», «Не шути с огнем».

Подчеркнем, что Всероссийский день знаний о лесе проводится с 2013 года. В этот раз мероприятие станет ключевым во всероссийском просветительском проекте «Лесники открывают двери». На сегодняшний день в Югре провели 58 разнообразных по форме и содержанию мероприятий (уроки, лекции, экскурсии, профориентационные встречи, мастер-классы по обработке древесины), участниками которых стали порядка двух тысяч югорчан.