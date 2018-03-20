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В Краснооктябрьском районе Волгограда на два дня отключат воду
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В Краснооктябрьском районе Волгограда на два дня отключат воду 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Часть жителей Краснооктябрьского района Волгограда останутся без холодной воды с 09:00 до 20:00 21 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение затронет и многоквартирные дома, и частный сектор. Так, воду отключат на улицах Богунской, Качалова, Поддубного, Связистов, Туманяна, Громовой и проспекте Металлургов. Подробнее адреса с номерами домов можно посмотреть здесь.
Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с модернизацией на водопроводной насосной станции, расположенной на проспекте Металлургов.
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону 99-67-96.
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