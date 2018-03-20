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У волонтеров возник конфликт с начальником приюта для животных в Щербинке
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У волонтеров возник конфликт с начальником приюта для животных в Щербинке 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Волонтеры приюта для животных в Щербинке сообщили, что там нарушаются нормы содержания животных и пытаются добиться от начальника заведения выполнения своих обязанностей.
Сам начальник приюта для бездомных животных Григорий Азнауров после неоднократных жалоб от одной из  женщин-волонтеров
в вышестоящие инстанции стал, как рассказала сама женщина, угрожать ей, и даже набросился на нее с кулаками. На вопросы журналистов, почему работа в приюте не выполняется на должном уровне, и почему волонтеры лечат и оперируют животных за свой счет, Азнауров отвечать отказался.
— Да не хочу я с вами разговаривать! Я не убегаю. Но противно слушать, когда такой опытный волонтер задает глупые вопросы
— Григорий Азнауров.
И вместо ответов на вопросы Азнауров убежал от камеры съемочной группы, скрывшись за дверью.
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