В апреле в пермском аэропорту обещают устранить все недостатки

В апреле «Международный аэропорт „Пермь“ планирует устранить все недостатки, которые выявили во время инспекционной проверки.

»Речь идёт о результатах инспекционной проверки на предмет соответствия нового аэровокзального комплекса требованиями Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас из выявленных восьми недостатков в работе остаются три пункта. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными телефонами, третий относится к укомплектованности службы безопасности.

«В целях устранения первых двух несоответствий в АО «Международный аэропорт „Пермь“ уже проводится работа по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры. Планируемый срок монтажа оборудования — март 2018 года», — пояснили в аэропорту.

Штат службы безопасности тоже обещают укомплектовать. Его уже увеличили на 25 единиц. Сейчас подбирают кандидатов на должности.

«Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить в апреле 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на выявленные недостатки аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию.

«Технологические процедуры, связанные с авиационной безопасностью, осуществляются в полном объёме», — добавили в ведомстве.