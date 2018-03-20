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В апреле в пермском аэропорту обещают устранить все недостатки
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В апреле в пермском аэропорту обещают устранить все недостатки 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В апреле «Международный аэропорт „Пермь“ планирует устранить все недостатки, которые выявили во время инспекционной проверки.
»Речь идёт о результатах инспекционной проверки на предмет соответствия нового аэровокзального комплекса требованиями Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам», — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Сейчас из выявленных восьми недостатков в работе остаются три пункта. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными телефонами, третий относится к укомплектованности службы безопасности.
«В целях устранения первых двух несоответствий в АО «Международный аэропорт „Пермь“ уже проводится работа по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры. Планируемый срок монтажа оборудования — март 2018 года», — пояснили в аэропорту.
Штат службы безопасности тоже обещают укомплектовать. Его уже увеличили на 25 единиц. Сейчас подбирают кандидатов на должности.
«Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить в апреле 2018 года», — сообщили в пресс-службе.
Несмотря на выявленные недостатки аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию.
«Технологические процедуры, связанные с авиационной безопасностью, осуществляются в полном объёме», — добавили в ведомстве.
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