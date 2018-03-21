Волгоградцы смогут увидеть ретро-поезд «Воинский эшелон» 

Ретро-поезд «Воинский эшелон» с танками и бронеавтомобилями приедет в Волгоград 8 и 9 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, в настоящее время специалисты готовят необычный транспорт к рейсу. В апреле и мае он посетит 25 станций в Саратове, Астрахани и нашем городе. Конечной маршрута станет вокзал «Волгоград-1». Сюда он приедет в мае ко Дню победы. Поезд будет состоять из паровоза и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Волгоградцы смогут увидеть танкиТ-34-76 и Т-60, а также бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. Добавим, что технику предоставит музей «Сталинградская битва».
Отметим, что проект «Воинский эшелон» реализуется музеем совместнос ПривЖД.