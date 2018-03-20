В Волгограде вывозят боевую технику с музея-панорамы для погрузки на воинский эшелон

Воинский эшелон, который потащит по всей России снятый с консервации и восстановленный паровоз, начали формировать сегодня на станции Максима Горького в Советском районе Волгограда . Два танка, артиллерийские орудия и другую боевую технику с открытой экспозиционной площадки музея-панорамы «Сталинградская Битва» на автотрейлерах уже вывезли к месту погрузки. Два автокрана «Галичанин» с утра начали работать у экспозиционной площадки музея-панорамы «Сталинградская битва». Один за другим на припаркованные на Советской трейлеры грузили танк Т-34-76, пушки, зенитное орудие и реактивный миномет «Катюша». — Технику с экспозиций мы отправляем на станцию имени Максима Горького, где сейчас идет подготовка к нашему масштабному проекту ретро-поезда, — рассказал V1.ru директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин . — Этот проект мы придумали и разработали совместо с руководством Приволжского отделения железной дороги, и уверен, что он станет настоящим подарком жителям Волгоградской области и других регионов. Воинский эшелон, похожий на тот, что стоит у музея-панорамы, с теплушками и платформами с техникой, как в годы Сталинградской битвы, будет следовать по железной дороге от станции к станции. На стоянках в теплушках эшелона будут открывать выставки, рассказывающие о Великой отечественной войне и подвиге советского народа. Можно будет не только увидеть настоящий паровоз, но и побывать в его кабине, посидеть в вагоне времен войны, посмотреть и потрогать технику. Это масштабный и зрелищный проект, который во многих небольших городах никогда не видели. Сейчас, привезенная на станцию боевая техника и орудия начинают готовить к установке на стилизованные под 40-е года железнодорожные платформы. Параллельно, в Саратовской области , готовится к отправлению в Волгоград снятый с консервации и отреставрированный паровоз, который будет тянуть «воинский эшелон». Готовится и ретро-форма для машинистов и персонала эшелона, в точности копирующая экипировку железнодорожников времен войны. — Как только состав будет сформирован, и подойдет паровоз, мы торжественно дадим старт основному маршруту, — рассказал V1.ru заместитель главного инженера Приволжской железной дороги Владимир Ковалев . — Сначала эшелон пройдет по тем регионам, которые обслуживает Приволжская железная дорога — Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Астраханской областям. А дальше, постараемся охватить и всю Россию.