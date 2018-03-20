Программа к 105-летию Сергея Михалкова состоится в районе Лефортово

В районе Лефортово отметят 105-летие со дня рождения детского поэта и драматурга Сергея Михалкова . К юбилею известного автора приурочена программа «Книга на экране».

Детям покажут фантастический фильм «Большое космическое путешествие», снятый по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…». Программа «Книга на экране» подготовлена при активном участии библиотеки № 120.

Показ начнется в 14.00 по адресу: улица Солдатская, дом 15. Вход свободный. Возрастная категория 6+.

Сюжет фильма таков: трое подростков побеждают во всесоюзном детском космическом конкурсе и, пройдя курс специальной подготовки, отправляются в первый в истории детский полет на космическом корабле «Астра». Во время экспедиции заболевает и попадает в изолятор единственный взрослый на корабле. Серия возникающих вскоре после этого аварийных ситуаций вынуждает детей-космонавтов принимать самостоятельные решения в условиях, когда ошибочные действия грозят гибелью экипажу и кораблю. (ск)