Ректор МГТУ ГА принял участие в заседании Коллегии Ространснадзора 

Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации, член коллегии Федерального агентства воздушного транспорта, Борис Елисеев принял участие в итоговом расширенном заседании Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора).
На заседании был заслушан доклад руководителя службы Виктора Басаргина об итогах контрольно-надзорной деятельности ведомства и его территориальных управлений в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год. Кроме того, рассматривались вопросы «О публичной декларации целей и задач» Ространснадзора на текущий год, а также «О некоторых итогах работы Общественного совета» при ведомстве за 2017 год и планы на 2018 год.
«Это серьезное мероприятие для транспортной отрасли в целом, и особенно, для гражданской авиации. Его целью является подведение итогов деятельности за отчетный год и определение целей и задач на перспективу. Это очень важно и для МГТУ ГА, поскольку вуз осуществляет подготовку и переподготовку специалистов служащих в этом контрольно-надзорном ведомстве» — подчеркнул ректор Борис Елисеев.