В белгородском Старом Осколе пропал без вести 39-летний мужчина

Старооскольские полицейские ищут без вести пропавшего Владислава Листунова, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области . 39-летний мужчина ушёл из дома 9 марта, с тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы Владислава: рост 170-175 см, худощавое телосложение, русы волосы средней длины, серые глаза, на правой голени шрам длиной около 5 см.

Мужчина был одет в вязаную шапку с козырьком темно-синего цвета, чёрную болоньевую куртку с вязаными рукавами, синие джинсы и бежевые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить любую информацию по телефонам: (4725) 41-11-70, 44-05-85, 8-919-282-89-94, 02.