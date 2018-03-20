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В белгородском Старом Осколе пропал без вести 39-летний мужчина
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В белгородском Старом Осколе пропал без вести 39-летний мужчина 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Старооскольские полицейские ищут без вести пропавшего Владислава Листунова, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области. 39-летний мужчина ушёл из дома 9 марта, с тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы Владислава: рост 170-175 см, худощавое телосложение, русы волосы средней длины, серые глаза, на правой голени шрам длиной около 5 см.
Мужчина был одет в вязаную шапку с козырьком темно-синего цвета, чёрную болоньевую куртку с вязаными рукавами, синие джинсы и бежевые ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить любую информацию по телефонам: (4725) 41-11-70, 44-05-85, 8-919-282-89-94, 02.
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