Анастасия Макеева из-за работы не ночевала дома две недели

Поклонники актрисы Анастасии Макеевой знают, что она — настоящий трудоголик, к тому же очень востребованный. Звезда посчитала и оказалось, что она не ночевала дома с 4 марта. Все это время она активно трудилась и разъезжала по стране с гастролями.

Анастасия Макеева наконец оказалась дома, по которому успела соскучиться. Ведь с 4 марта она где только не ночевала, но только не в своей постели. Более того, несколько ночей она вообще не спала в постели, потому что находилась в это время в транспорте, где хорошо поспать практические не возможно. Актриса мечтала уже о самых простых вещах: «Хочу в кровать, которая не едет и не катится и не летит. И хочу спать одна, а не в присутствии других людей».

Поклонники Анастасии поздравили ее с возвращением домой и пожелали хорошо отдохнуть. «Анастасия, вы молодец, ведете активный образ жизни, ведь как прекрасно, что вы востребованы» «Вот артистка!» «Отдохни! Наберись побольше сил!» «С возвращением вас в родные пенаты! Желаю вам отдохнуть и набраться сил» Правда, Анастасия недолго будет наслаждаться родными стенами, ведь через несколько дней ей опять предстоит ехать в Санкт-Петербург , где состоится премьера с ее участием «Ефкин кот».

Анастасия не первый раз поражает своей любовью к профессии и высокой трудоспособностью. Как-то из-за плотного рабочего графика ее чуть было не госпитализировали, однако Настя сумела выстоять и отработать все заявленные спектакли.