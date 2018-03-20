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11 управляющих компаний Дона останутся без лицензии
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11 управляющих компаний Дона останутся без лицензии 

Деловое сообщество 4 часа назад
Сегодня, 20 марта, под председательством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша состоялось заседание комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. На рассмотрение было вынесено несколько вопросов, прежде всего, самый острый. Принятие решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии у 11 управляющих компаний Ростовской области. Пять управляющих компаний из Ростова-на-Дону, четыре — из Азова, по одной из Таганрога и Волгодонска признаны банкротами. Жители домов, которые они обслуживали, теперь выберут новую организацию путем общего голосования.
На сегодняшний день 412 управляющих компаний имеют в своем управлении многоквартирные дома, сведения о которых внесены в реестр лицензий Ростовской области. За их деятельность и призвана наблюдать лицензионная комиссия. Она вправе принимать решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, принимать квалификационные экзамены, участвовать в мероприятиях по лицензионному контролю, принимать решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Избираются ее члены сроком на три года, в составе сейчас 11 человек. Первый созыв комиссии состоялся в 2014 году, за это время уже больше тысячи человек прошли через процедуру сдачи экзамена для получения квалификационного аттестата, выдано более пятисот лицензий.
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