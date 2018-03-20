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Число запросов на убежище в Евросоюзе упало на 50% за год
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Число запросов на убежище в Евросоюзе упало на 50% за год 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В 2017 году число запросов на предоставление убежища в Евросоюзе упало на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, написал еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос в своем твиттере.
"Наши общие усилия по управлению миграцией в ЕС приносят плоды. Число заявок на предоставление убежища в 2017 году упало на 50% по сравнению с 2016 годом и (находится на) аналогичном 2014 году уровне", — заявил Аврамопулос.
Он подчеркнул, что ситуация вернулась к докризисному уровню.
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