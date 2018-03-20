Изъятую на Внуковской таможне посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения поместили в спецместо

Обнаруженную Внуковской таможней посылку с повышенном уровнем ионизирующего излучения оградили и поместили в спецместо, сообщили в пресс-службе ведомства.

«19 марта около 22:00 при проезде грузового автомобиля, доставляющего почтовые отправления на территорию почтово-грузового комплекса Внуково , сработала таможенная система радиационного контроля «Янтарь». При замере переносным средством радиационного контроля МКС А03-1 на поверхности почтового отправления определена мощность дозы 9,34 мкЗв/ч. Должностным лицом отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Внуковской таможни в установленном порядке были оповещены заинтересованные службы», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время машина с почтовым отправлением, направлявшимся в Республику Коми , находится в специально отведенном месте с выставленным ограждением, соответствующим всем требованиям радиационной безопасности.

«После определения причин повышенного уровня ионизирующего излучения почтового отправления, ответственными ведомствами будут приняты меры в отношении данного почтового отправления», — добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в почтово‐грузовом терминале аэропорта Внуково обнаружена радиоактивная посылка.