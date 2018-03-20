Ещё
Изъятую на Внуковской таможне посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения поместили в спецместо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изъятую на Внуковской таможне посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения поместили в спецместо 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Обнаруженную Внуковской таможней посылку с повышенном уровнем ионизирующего излучения оградили и поместили в спецместо, сообщили в пресс-службе ведомства.
«19 марта около 22:00 при проезде грузового автомобиля, доставляющего почтовые отправления на территорию почтово-грузового комплекса Внуково, сработала таможенная система радиационного контроля «Янтарь». При замере переносным средством радиационного контроля МКС А03-1 на поверхности почтового отправления определена мощность дозы 9,34 мкЗв/ч. Должностным лицом отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Внуковской таможни в установленном порядке были оповещены заинтересованные службы», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в настоящее время машина с почтовым отправлением, направлявшимся в Республику Коми, находится в специально отведенном месте с выставленным ограждением, соответствующим всем требованиям радиационной безопасности.
«После определения причин повышенного уровня ионизирующего излучения почтового отправления, ответственными ведомствами будут приняты меры в отношении данного почтового отправления», — добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в почтово‐грузовом терминале аэропорта Внуково обнаружена радиоактивная посылка.
Агентство «Москва»: последние новости
Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставления информации органам безопасности Минтранс подготовил проект постановления о порядке привлечения иностранных авиакомпаний на период ЧМ-2018 Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза228
О чем говорили Путин и Трамп62
В МИД РФ приглашены все иностранные послы66
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»96
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора50
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение